Происшествия 06.09.2022 в 17:09

Жительница Бурятии убила мужчину, ударившего ее кулаком по голове

Конфликт между односельчанами произошел в ходе распития алкоголя
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии убила мужчину, ударившего ее кулаком по голове
Ночью 3 сентября в одном из домов на станции Таловка убили 43-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 46-летнюю сестру сожительницы покойного, в компании с которой мужчина распивал спиртное. В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемая проживала на станции Таловка. Вечером 2 сентября она пришла в гости к сестре, в компании с которой и ее сожителем стала употреблять спиртное. При этом между обвиняемой и сожителем сестры давно складывались неприязненные отношения.

Около полуночи из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил кулаком по голове собутыльнице, после чего отвернулся. Женщина, ни разу не сталкивавшаяся с таким обращением, в отместку схватила нож и ударила им в спину обидчика. От полученной раны потерпевший скончался на месте. Обвиняемая скрыться не пыталась и оставалась в доме до приезда следственно-оперативной группы.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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