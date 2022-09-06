Жительница Бурятии убила мужчину, ударившего ее кулаком по голове

Ночью 3 сентября в одном из домов на станции Таловка убили 43-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 46-летнюю сестру сожительницы покойного, в компании с которой мужчина распивал спиртное. В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемая проживала на станции Таловка. Вечером 2 сентября она пришла в гости к сестре, в компании с которой и ее сожителем стала употреблять спиртное. При этом между обвиняемой и сожителем сестры давно складывались неприязненные отношения.Около полуночи из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил кулаком по голове собутыльнице, после чего отвернулся. Женщина, ни разу не сталкивавшаяся с таким обращением, в отместку схватила нож и ударила им в спину обидчика. От полученной раны потерпевший скончался на месте. Обвиняемая скрыться не пыталась и оставалась в доме до приезда следственно-оперативной группы.Фото: Следственный комитет Бурятии