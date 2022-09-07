Деревенский драчун отправил в нокаут знакомую ударом бильярдного шара по голове

Баунтовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью потерпевшего.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее мужчина уже был осужден за избиение односельчанина с помощью камня. Тогда его приговорили к условному наказанию. Несмотря на судимость, спустя 11 месяцев сельчанин вновь совершил подобное преступление.«В декабре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в местном кафе, гражданин на почве возникшей личной неприязни нанес один удар бильярдным шаром по голове знакомой. Потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму», - рассказали в прокуратуре.Суд признал мужчину виновным и по совокупности приговоров назначил ему 2 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.Фото: pixabay.com