Происшествия 07.09.2022 в 09:15

Деревенский драчун отправил в нокаут знакомую ударом бильярдного шара по голове

С учетом прошлых выходок мужчину отправили в колонию
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Текст: Константин Воронов
Деревенский драчун отправил в нокаут знакомую ударом бильярдного шара по голове
Баунтовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью потерпевшего.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее мужчина уже был осужден за избиение односельчанина с помощью камня. Тогда его приговорили к условному наказанию. Несмотря на судимость, спустя 11 месяцев сельчанин вновь совершил подобное преступление.

«В декабре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в местном кафе, гражданин на почве возникшей личной неприязни нанес один удар бильярдным шаром по голове знакомой. Потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму», - рассказали в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности приговоров назначил ему 2 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Фото: pixabay.com
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