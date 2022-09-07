Происшествия 07.09.2022 в 09:42
В Бурятии автокресло спасло ребенка от серьезных травм в ДТП с самосвалом
В селе Сужа грузовик врезался в легковушку
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло днем 6 сентября в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 29-летний водитель грузового автомобиля «Ивеко» на нерегулируемом перекрестке в селе Сужа совершил столкновение с автомобилем «Тойота Виш», который поворачивал налево.
«В результате аварии несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, находившийся в автокресле на переднем пассажирском сидении, получил травмы. После осмотра и оказания медицинской помощи он отпущен домой», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП