Происшествия 07.09.2022 в 09:42

В Бурятии автокресло спасло ребенка от серьезных травм в ДТП с самосвалом

В селе Сужа грузовик врезался в легковушку
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии автокресло спасло ребенка от серьезных травм в ДТП с самосвалом
ДТП произошло днем 6 сентября в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 29-летний водитель грузового автомобиля «Ивеко» на нерегулируемом перекрестке в селе Сужа совершил столкновение с автомобилем «Тойота Виш», который поворачивал налево.


«В результате аварии несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, находившийся в автокресле на переднем пассажирском сидении, получил травмы. После осмотра и оказания медицинской помощи он отпущен домой», - рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
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с 7 по 13 сентября

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