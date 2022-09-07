Происшествия 07.09.2022 в 12:12
Скандального чиновника из Бурятии задержали в Забайкалье за взятку
Виктор Гусляков попал в ИВС, с ним работают следователи
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Забайкальского края возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика», а также главного инженера и начальника одного из отделов этого же учреждения. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Задержания в трех городах
«В 2021 году подозреваемые получили взятки на сумму 3,5 млн рублей от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью за оказание помощи в заключении крупных государственных контрактов на строительство жилых домов, а также социальных объектов. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело в отношении представителя ООО, который подозревается в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу за совершение незаконных действий», - рассказали в следственном ведомстве.
В настоящий момент следователи допрашивают задержанных и проводят с ними комплекс следственные действия.
По данным источников агентства «Чита.Ру», фигурантами дела являются главный инженер Виталий Чумаков и заместитель директора Виктор Гусляков. Имя третьего фигуранта пока неизвестно. По данным СК, это начальник одного из отделов организации.
Как с гуся вода
Виктор Гусляков – фигура примечательная. До переезда в Забайкальский край он работал в Бурятии, где возглавлял Управление капитального строительства правительства РБ. На этом посту он не раз оказывался в центре крупных скандалов.
В августе 2020 года Гусляков уволился с должности директора УКСа. На тот момент в отношении него уже было возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог», которое было связано со строительством онкодиспансера в Улан-Удэ. Правда, экс-чиновник смог избежать сурового наказания. Он признал свою вину и в итоге отделался лишь судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей.
Летом 2021 года Следственный комитет Бурятии возбудил в отношении теперь уже бывшего начальника УКСа новое уголовное дело. Г-на Гуслякова заподозрили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Причем дело касалось скандальной истории с торгами на строительство все того же онкологического диспансера, о странностях которых «Номер один» сообщал неоднократно.
По версии следствия, летом 2019 года Управление капитального строительства провело конкурс на проведение общестроительных работ Республиканского онкологического диспансера. Начальная цена лота составила более 773 млн. рублей. В конкурсе приняли участие четыре компании. Одна из них по результатам торгов предложила цену почти на 122 млн. рублей ниже начальной и фактически стала победителем конкурса. Заключение с ней контракта помогло бы сэкономить значительный объем бюджетных денежных средств.
«Однако заявка данной организации по надуманным основаниям была отклонена организатором торгов, и победителем признана другая компания с более высоким ценовым предложением, с которой по указанию Гуслякова заключен государственный контракт (речь о компании «Бурятпроектреставрация» - прим. «Номер один»). Позже указанная сделка судом признана ничтожной. Однако до этого решения в рамках контракта Гусляков отдал распоряжение главному инженеру подписать представленные подрядчиком акты выполненных работ на сумму более 431 млн. рублей для их оплаты. В действительности, на момент подписания документов указанные работы оставались не выполненными и закончены значительно позже», - рассказывали тогда в Следственном комитете.
Правда, в итоге дело даже не дошло до суда. Действия г-на Гуслякова в ходе следствия переквалифицировали на «Халатность», после чего само дело прекратили в связи с истечением сроков давности.
К моменту возбуждения второго уголовного дела Виктор Гусляков уже работал заместителем директора ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Любопытно, что примерно в это же время за освоение читинского бюджета взялась все та же «Бурятпроектреставрация», в скандале с которой ранее оказался замешан бывший бурятский чиновник. В частности, она стала победителем торгов на строительство многоквартирного жилого дома в Чите для переселенцев из аварийного жилья. Стоимость контракта составила 631 млн рублей.
Фигурирует ли в деле о взятке компания из Бурятии или речь идет о какой-то другой фирме, пока не известно. «Номер один» будет следить за ходом дела.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Задержания в трех городах
«В 2021 году подозреваемые получили взятки на сумму 3,5 млн рублей от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью за оказание помощи в заключении крупных государственных контрактов на строительство жилых домов, а также социальных объектов. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело в отношении представителя ООО, который подозревается в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу за совершение незаконных действий», - рассказали в следственном ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Полиция Забайкальского края сообщает, что один из фигурантов был задержан на рабочем месте. В его служебном кабинете и по месту жительства проведены обыски. Двое других подозреваемых находились в отпуске, их полицейские задержали в Москве и Санкт-Петербурге. Фигуранты помещены в изолятор временного содержания.
В настоящий момент следователи допрашивают задержанных и проводят с ними комплекс следственные действия.
По данным источников агентства «Чита.Ру», фигурантами дела являются главный инженер Виталий Чумаков и заместитель директора Виктор Гусляков. Имя третьего фигуранта пока неизвестно. По данным СК, это начальник одного из отделов организации.
Как с гуся вода
Виктор Гусляков – фигура примечательная. До переезда в Забайкальский край он работал в Бурятии, где возглавлял Управление капитального строительства правительства РБ. На этом посту он не раз оказывался в центре крупных скандалов.
В августе 2020 года Гусляков уволился с должности директора УКСа. На тот момент в отношении него уже было возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог», которое было связано со строительством онкодиспансера в Улан-Удэ. Правда, экс-чиновник смог избежать сурового наказания. Он признал свою вину и в итоге отделался лишь судебным штрафом в размере 40 тысяч рублей.
Летом 2021 года Следственный комитет Бурятии возбудил в отношении теперь уже бывшего начальника УКСа новое уголовное дело. Г-на Гуслякова заподозрили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Причем дело касалось скандальной истории с торгами на строительство все того же онкологического диспансера, о странностях которых «Номер один» сообщал неоднократно.
По версии следствия, летом 2019 года Управление капитального строительства провело конкурс на проведение общестроительных работ Республиканского онкологического диспансера. Начальная цена лота составила более 773 млн. рублей. В конкурсе приняли участие четыре компании. Одна из них по результатам торгов предложила цену почти на 122 млн. рублей ниже начальной и фактически стала победителем конкурса. Заключение с ней контракта помогло бы сэкономить значительный объем бюджетных денежных средств.
«Однако заявка данной организации по надуманным основаниям была отклонена организатором торгов, и победителем признана другая компания с более высоким ценовым предложением, с которой по указанию Гуслякова заключен государственный контракт (речь о компании «Бурятпроектреставрация» - прим. «Номер один»). Позже указанная сделка судом признана ничтожной. Однако до этого решения в рамках контракта Гусляков отдал распоряжение главному инженеру подписать представленные подрядчиком акты выполненных работ на сумму более 431 млн. рублей для их оплаты. В действительности, на момент подписания документов указанные работы оставались не выполненными и закончены значительно позже», - рассказывали тогда в Следственном комитете.
Правда, в итоге дело даже не дошло до суда. Действия г-на Гуслякова в ходе следствия переквалифицировали на «Халатность», после чего само дело прекратили в связи с истечением сроков давности.
К моменту возбуждения второго уголовного дела Виктор Гусляков уже работал заместителем директора ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Любопытно, что примерно в это же время за освоение читинского бюджета взялась все та же «Бурятпроектреставрация», в скандале с которой ранее оказался замешан бывший бурятский чиновник. В частности, она стала победителем торгов на строительство многоквартирного жилого дома в Чите для переселенцев из аварийного жилья. Стоимость контракта составила 631 млн рублей.
Фигурирует ли в деле о взятке компания из Бурятии или речь идет о какой-то другой фирме, пока не известно. «Номер один» будет следить за ходом дела.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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