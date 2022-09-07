Скандального чиновника из Бурятии задержали в Забайкалье за взятку

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Полиция Забайкальского края сообщает, что один из фигурантов был задержан на рабочем месте. В его служебном кабинете и по месту жительства проведены обыски. Двое других подозреваемых находились в отпуске, их полицейские задержали в Москве и Санкт-Петербурге. Фигуранты помещены в изолятор временного содержания.







