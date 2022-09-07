В Улан-Удэ таксист стащил пиджак с деньгами и телефоном у пьяного пассажира

28 августа в полицию Улан-Удэ обратился мужчина с заявлением о краже пиджака, в карманах которого находились телефон, кошелек с документами и 40 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 52 тысячи рублей.По словам мужчины, вечером 27 августа он отдыхал в кафе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вызвал такси и по дороге домой заезжал ещё в несколько заведений города. Расплатившись с таксистом, мужчина поднялся к себе и уснул. Проснувшись, он не обнаружил пиджак с содержимым. При этом мужчина совершенно не помнил, где мог его оставить. Не дозвонившись на свой сотовый, мужчина обратился в полицию.«Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий восстановлен ход событий. Как оказалось, потерпевший забыл пиджак в такси, а водитель не поспешил вернуть имущество хозяину, а оставил себе. 22–летний водитель такси задержан, похищенное изъято», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»