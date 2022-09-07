Происшествия 07.09.2022 в 16:41

В Бурятии будут судить экс-директора коммунальной компании

Он не выплачивал зарплату работникам
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии будут судить экс-директора коммунальной компании
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. гендиректора компании жилищно-коммунального хозяйства. 34-летний мужчина обвиняется в невыплате зарплаты работникам.

«Компания, которой руководил обвиняемый, обеспечивала эксплуатацию котельных в селе Кижинга. С начала ноября 2020 года в связи с определенными финансовыми трудностями в компании перестали выплачивать зарплату работникам или выплачивали незначительные суммы, ниже установленного минимального размера оплаты труда, а также не производили или производили не в полном объеме расчеты при увольнении. Директор, игнорируя права работников на оплату труда, поступающие от коммерческой деятельности деньги расходовал на финансирование текущих нужд компании, расчёты с контрагентами и иные цели. В результате указанных преступных действий в течение года перед 18-ти работниками образовалась задолженность по зарплате и иным выплатам в размере более 1,2 млн. рублей», - рассказали в следственном ведомстве.

Позднее обвиняемый был уволен из организации. По ходатайству следствия на принадлежащее ему недвижимое имущество суд наложил арест для обеспечения возможных взысканий. В ходе доследственной проверки и предварительного следствия большая часть задолженности по зарплате и другим выплатам перед работниками новым руководством компании была погашена.

В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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долги по зарплате

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