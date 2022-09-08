Жительница Бурятии похитила у мужа более 7 млн рублей

Заиграевский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, неправомерном обороте средств платежей, подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.«В июле 2017 года женщина путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников коммерческого банка пополнила вклад своей матери за счет средств, находящихся на вкладе мужа. В результате фиктивных кассовых операций гражданка получила возможность распоряжаться неправомерно полученными средствами в сумме 7,3 млн рублей. В дальнейшем она обналичила деньги, а также придала правомерный вид владению и распоряжению ими», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал женщину виновной и по совокупности преступлений приговорил ее к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Нанесенный ущерб она частично возместила.Фото: «Номер один»