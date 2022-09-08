В Бурятии осудили трех браконьеров

Кяхтинский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей республики, обвиняемых в незаконной охоте.«В январе 2022 года трое знакомых, находясь в Кяхтинском районе, осуществляли незаконную охоту с использованием автомобиля. Один из них управлял транспортом, другой – через люк в крыше машины с помощью светового луча выслеживал животных, а третий с заряженным охотничьим карабином был готов стрелять. Преступные действия подсудимых пресек наряд Пограничного управления ФСБ», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд назначил виновным 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, сроком 1,5 года. Используемые при незаконной охоте автомобиль, световое устройство и охотничий карабин конфискованы.Фото: «Номер один»