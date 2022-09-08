Происшествия 08.09.2022 в 10:51

В Бурятии обиженный работник украл у предприятия 120 литров топлива

Ущерб составил почти 50 тысяч рублей
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии обиженный работник украл у предприятия 120 литров топлива
В полицию Баргузинского района с заявлением о краже обратился директор дорожно-строительной организации. Руководитель рассказал, что по топливной карте фирмы было куплено более 120 литров дизельного топлива. В краже он заподозрил недавно уволившегося водителя, у которого осталась номерная топливная карта.

Ориентировку на подозреваемого передали всем наружным нарядам правоохранителей. Вскоре в ходе патрулирования улиц поселка Усть-Баргузин сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили похожего мужчину и задержали его.

«46-летний местный житель сознался в краже. Он рассказал, что из личных неприязненных отношений к руководству фирмы решил воспользовался топливной картой, которую не вернул при увольнении. Ущерб от противоправных действий составил более 7 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии

Теги
кража

Все новости

Водопровод на Верхней Березовке в Улан-Удэ внезапно прибавил в цене
08.09.2022 в 11:05
Отпуск по уходу за ребенком до полутора лет для других членов семьи
08.09.2022 в 10:51
В Бурятии обиженный работник украл у предприятия 120 литров топлива
08.09.2022 в 10:51
Премьер-министр: ТЭО строительства газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию готово
08.09.2022 в 10:12
В Бурятии очередной всплеск COVID-19
08.09.2022 в 09:49
Кто на новенького?
08.09.2022 в 09:46
В Бурятии осудили трех браконьеров
08.09.2022 в 09:26
Жительница Бурятии похитила у мужа более 7 млн рублей
08.09.2022 в 09:14
Пробка на Элеваторе в Улан-Удэ рискует стать дорожной бомбой
08.09.2022 в 06:00
Президент России отметил рост турпотока в Бурятию
07.09.2022 в 17:35
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 сентября

Читайте также
В Бурятии очередной всплеск COVID-19
Прирост за сутки составил 425 новых больных,один пациент умер

08.09.2022 в 09:49
В Бурятии осудили трех браконьеров
Мужчины незаконно охотились в Кяхтинском районе
08.09.2022 в 09:26
Жительница Бурятии похитила у мужа более 7 млн рублей
Суд не стал сурово наказывать сельчанку, ограничившись условным сроком
08.09.2022 в 09:14
В Бурятии браконьеры не смогли уйти от погони автоинспекторов
Они задержали водителя и пассажира иномарки, пытавшихся скрыться с незаконно добытой рыбой
07.09.2022 в 16:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru