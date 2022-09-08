В Бурятии обиженный работник украл у предприятия 120 литров топлива

В полицию Баргузинского района с заявлением о краже обратился директор дорожно-строительной организации. Руководитель рассказал, что по топливной карте фирмы было куплено более 120 литров дизельного топлива. В краже он заподозрил недавно уволившегося водителя, у которого осталась номерная топливная карта.Ориентировку на подозреваемого передали всем наружным нарядам правоохранителей. Вскоре в ходе патрулирования улиц поселка Усть-Баргузин сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили похожего мужчину и задержали его.«46-летний местный житель сознался в краже. Он рассказал, что из личных неприязненных отношений к руководству фирмы решил воспользовался топливной картой, которую не вернул при увольнении. Ущерб от противоправных действий составил более 7 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии