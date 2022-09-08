В Бурятии пенсионерка несколько месяцев уговаривала воровку вернуть украденные кольца

7 сентября в полицию Курумканского района Бурятии обратилась 67-летняя местная жительница, которая сообщила о краже трех золотых колец общей стоимостью около 50 тысяч рублей.Женщина рассказала полицейским, что в конце июня попросила знакомую сельчанку помочь ей по хозяйству. Весь день хозяйка с помощницей белили дом, а наутро пенсионерка не обнаружила в серванте золотых украшений. Хозяйка имущества попыталась дозвониться до помогавшей ей женщины, однако последняя отрицала причастность к краже. Несколько месяцев пострадавшая тщетно уговаривала сельчанку вернуть похищенные кольца.«35-летняя злоумышленница задержана. Она рассказала, что приметила украшения во время побелки. Во время приготовленного хозяйкой обеда на веранде дома, женщина под надуманным предлогом вернулась в жилище и совершила хищение. Через несколько дней, испугавшись ответственности, она выбросила похищенные кольца в реку», рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Известно, что злоумышленница ранее привлекалась к уголовной ответственности за имущественное преступление.Фото: pixabay.com