Происшествия 08.09.2022 в 12:17

В Бурятии в перевернувшемся автомобиле погиб водитель

ДТП произошло в Хоринском районе
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии в перевернувшемся автомобиле погиб водитель
Смертельное ДТП произошло поздним вечером 7 сентября на 151 км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита неподалеку от села Кульский Станок. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 40-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, пассажир иномарки не пострадал.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
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