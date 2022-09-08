Происшествия 08.09.2022 в 12:17
В Бурятии в перевернувшемся автомобиле погиб водитель
ДТП произошло в Хоринском районе
Текст: Константин Воронов
Смертельное ДТП произошло поздним вечером 7 сентября на 151 км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита неподалеку от села Кульский Станок. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 40-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, пассажир иномарки не пострадал.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, пассажир иномарки не пострадал.
Фото: ГИБДД Бурятии
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