В Бурятии в перевернувшемся автомобиле погиб водитель

Смертельное ДТП произошло поздним вечером 7 сентября на 151 км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита неподалеку от села Кульский Станок. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 40-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, пассажир иномарки не пострадал.Фото: ГИБДД Бурятии