В Бурятии из-за пожара отменили занятия в школе

«По прибытию первого отделения установлено возгорание электрощита в кабинете завхоза. Эвакуация не потребовалась, учеников в здании не было. 7 человек персонала самостоятельно эвакуировались в безопасное место. Пожарные вызвали бригаду РЭС», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.







Сегодня около 7:25 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании электрощитовой Бичурской школе №3. К месту вызова выехало три пожарных отделения.Энергетики обесточили здание школы. После этого пожарные полностью ликвидировали возгорание и установили дымоосос для устранения задымления в здании.«В результате пожара электрический щит выгорел полностью, провода, идущие в другие помещения, оплавлены. Занятия для 70 учеников 9-11 классов были отменены. Младшие классы переведены во второй корпус», - сообщили в агентстве.Фото: МЧС Бурятии