В Бурятии пожар лишил семью пчел и зерна

Ночью 7 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании гаража в улусе Хонхолой Бичурского района Бурятии. О пожаре сообщила супруга хозяина дома, которая проснулась от треска шифера.К ликвидации пожара были привлечены огнеборцы пожарной части, добровольная пожарная команда и более десятка местных жителей. По прибытию добровольцев надворные постройки были охвачены огнем. Для ликвидации открытого горения понадобилось 30 минут, благодаря слаженной работе всех участников тушения распространения огня на жилой дом удалось избежать. Пострадавших нет.«В результате пожара огнем уничтожены деревянная беседка, склад для хранения зерновых, в котором находилось 3 тонны зерна, склад для хранения мяса на общей площади 70 кв. м. Повреждена стена гаража. От воздействия высоких температур погибло 10 пчелосемей, их ульи располагались рядом со складами. Сумма ущерба устанавливается», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. Со слов хозяина дома, в одном из складов могло произойти короткое замыкание электропроводки, поскольку меняли ее давно.Фото: pixabay.com