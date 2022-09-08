В Улан-Удэ мошенник обманул доверчивого таксиста

Вчера ночью в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 45-летнего водителя такси о хищении денег. Потерпевший рассказал, что вечером 8 сентября он приехал по заявке на адрес в Советском районе. К таксисту подошел подозреваемый и сообщил, что ему нужно произвести оплату за проезд и попросил банковскую карту. Получив ее, злоумышленник позвонил неизвестному, продиктовал данные карты. Далее он попросил водителя показать ему поступившее на его телефон смс-сообщение с кодом. Проводя операцию с картой, мужчина скрылся.Позже потерпевший обнаружил, что у него произошли три списания на сумму 21200 рублей, больше денег у водителя такси на счету не было.«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает, сообщая информацию ваших банковских карт неизвестным лицам, вы подвергаете себя риску стать жертвой мошенничества. Никому нельзя передавать и сообщать данные о банковских картах и счетах», - предупредили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»