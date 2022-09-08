Происшествия 08.09.2022 в 15:38
В Улан-Удэ мошенник обманул доверчивого таксиста
В результате манипуляций с картой водитель лишился более 20 тысяч рублей
Текст: Константин Воронов
Вчера ночью в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 45-летнего водителя такси о хищении денег. Потерпевший рассказал, что вечером 8 сентября он приехал по заявке на адрес в Советском районе. К таксисту подошел подозреваемый и сообщил, что ему нужно произвести оплату за проезд и попросил банковскую карту. Получив ее, злоумышленник позвонил неизвестному, продиктовал данные карты. Далее он попросил водителя показать ему поступившее на его телефон смс-сообщение с кодом. Проводя операцию с картой, мужчина скрылся.
Позже потерпевший обнаружил, что у него произошли три списания на сумму 21200 рублей, больше денег у водителя такси на счету не было.
«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает, сообщая информацию ваших банковских карт неизвестным лицам, вы подвергаете себя риску стать жертвой мошенничества. Никому нельзя передавать и сообщать данные о банковских картах и счетах», - предупредили в МВД Бурятии.
Фото: «Номер один»
Позже потерпевший обнаружил, что у него произошли три списания на сумму 21200 рублей, больше денег у водителя такси на счету не было.
«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает, сообщая информацию ваших банковских карт неизвестным лицам, вы подвергаете себя риску стать жертвой мошенничества. Никому нельзя передавать и сообщать данные о банковских картах и счетах», - предупредили в МВД Бурятии.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество