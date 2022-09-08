Пропавший в Бурятии турист из Иркутска найден мертвым

В районе горного хребта урочище Зун-Мурино Тункинского района спасатели в ходе плановых сборов обнаружили тело туриста из Иркутской области, который пропал еще в июле. По предварительным данным, мужчина сорвался со скалы, сообщили в МВД Бурятии.Напомним, 40-летний житель Иркутской области один отправился в Бурятию, откуда планировал на лодке сплавляться по рекам и вернуться в Приангарье. По предварительным данным, на такси опытный турист со снаряжением добрался до улуса Утата Закаменского района, затем планировал проследовать по реке Цакирка до улуса Далахай и продолжить маршрут через тайгу и горы до реки Иркут. Мужчина должен был вернуться в Иркутск 22 июля, но там так и не появился.В середине августа с заявлением о безвестном исчезновении мужчины в полицию обратились. Однако до сегодняшнего дня розыск мужчины результатов не дал.