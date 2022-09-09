Происшествия 09.09.2022 в 09:23
В Бурятии на пепелище сгоревшего дома нашли труп
Причина возгорания сейчас устанавливается
Текст: Константин Воронов
Поздним вечером 8 сентября в СНТ «Колос» в Прибайкальском районе произошел пожар. Как сообщает паблик «Прибайкалье-инфо.24/7», огонь полностью уничтожил жилой дом, гараж и веранду на общей площади 100 кв. м.
В ходе тушения огнеборцы обнаружили в доме обгоревший труп, предположительно, хозяина жилища.
Причина возгорания сейчас устанавливается.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
В ходе тушения огнеборцы обнаружили в доме обгоревший труп, предположительно, хозяина жилища.
Причина возгорания сейчас устанавливается.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
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