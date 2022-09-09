В Бурятии на пепелище сгоревшего дома нашли труп

Поздним вечером 8 сентября в СНТ «Колос» в Прибайкальском районе произошел пожар. Как сообщает паблик «Прибайкалье-инфо.24/7», огонь полностью уничтожил жилой дом, гараж и веранду на общей площади 100 кв. м.В ходе тушения огнеборцы обнаружили в доме обгоревший труп, предположительно, хозяина жилища.Причина возгорания сейчас устанавливается.Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»