В Бурятии пьющего водителя упекли в колонию

Прибайкальский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в пьяном вождении.«В феврале 2021 года мужчина уже был осужден за управление транспортом в состоянии опьянения. В октябре прошлого года он вновь пьяным сел за управление мопедом и был остановлен сотрудниками ГИБДД», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3,5 года.Фото: pixabay.com