В Бурятии ветеринар жестоко убила своего сожителя

В Мухоршибирском районе после очередной семейной ссоры сельчанка жестоко убила своего сожителя. Вскоре в гости пришел сосед и, как ни в чем ни бывало, поздоровался с трупом. «Озарение», что знакомый мертв, настигло его только спустя несколько часов.Лилия Стяжина подрабатывала помощником сельского ветеринара. В один из весенних дней они с врачом и еще одним знакомым поехали ставить плановые прививки коровам местного жителя. Конец трудового дня решили отметить бутылкой спиртного, которую поставил на стол хозяин дома в знак благодарности. Примерно в восемь вечера он же развез врача и помощницу по домам. Уже дома Лилия продолжила выпивать со своим сожителем Павлом Решковым.К слову, жили Павел и Лилия далеко не душа в душу. Несмотря на то, что Павел был инвалидом, передвигался при помощи костыля и состоял на диспансерном учете, это не мешало ему в приступах ревности поднимать руку на Лилию. В присутствии других людей он мог позволить себе даже пнуть ее. Лилия, в свою очередь, сама была «не промах» - тоже нередко и при свидетелях угрожала убить «любимого», дважды пырнула его ножом в прошлом, в 2008 и 2019 годах (но к ответственности за это не привлекалась). А самое страшное, женщина вдобавок ранее отбывала наказание в местах не столь отдаленных за убийство брата и отца.Ругались сожители часто. Павлу не нравилось, что женщина почти не работает, что общается с другими мужчинами и якобы ничего не делает по дому. Но жить вместе парочка все-таки продолжала.Возвращаемся ко дню Х. Лилия и Павел во время пьянки решили выйти покурить. Уже на крыльце ими в очередной раз завладели эмоции. Павел, опираясь на костыль, всячески обругал свою сожительницу, а потом, еще сильнее разозлившись, ударил костылем несколько раз. При этом, со слов женщины, он угрожал, что убьет ее, зарежет себя и «подставит» Стяжину. Она, обидевшись, ответила: «Посмотрим, кто кого убьет!». После этого пошла домой, взяла со стола маленький нож с рукоятью, обмотанной изолентой, вышла на крыльцо и несколько раз ударила пьяного сожителя ножом в самые разные части тела. И, успокоившись, женщина легла спать.На следующий день она увидела мертвого Павла на крыльце. Затем к ней пришел сосед, который, впрочем, не обратил особого внимания на труп Павла Решкова на крыльце.«Проходя, он поздоровался с последним. (Обвиняемая) отреагировала: «Ты чего с трупом здороваешься?». В тот момент этим словам не придал значения. Крови не видел. (Обвиняемая) вела себя спокойно. Выпил немного водки и ушел домой, где, поняв случившееся, отрезвел», - пишут в приговоре.После ухода знакомого Лилия вышла за ворота и попросила проходившего мимо водителя скорой, который в этот момент выгонял коров, вызвать медиков и полицию, сообщив, что Павел Решков мертв. Лилия не сказала причину его смерти, и водитель подумал, что Павел просто умер от болезни, из-за чего медиков и полицию на месте событий ждал «неприятный сюрприз».Лилия утверждала, что восприняла угрозу убийством от сожителя всерьез. Но после исследования видеозаписи к протоколу проверки показаний Стяжина дополнила, что перед убийством выбила из-под сожителя табуретку и он упал. То есть удары она нанесла уже лежачему инвалиду.В протоколе осмотра места происшествия сказано, что на трупе множественные колото-резаные раны – подсудимая нанесла 32 удара ножом в разные участки тела и в область жизненно важных органов. С места преступления изъяли различные предметы, в том числе окровавленную женскую куртку, трость и ту самую сладкую 20%-ную настойку с этикеткой «Северная морошка», ставшую катализатором всего случившегося.«Смерть (погибшего) наступила от острой обильной кровопотери, развившейся в результате множественных слепых проникающих ранений живота с повреждением внутренних органов», - говорится в постановлении.Мухоршибирский районный суд пришел к выводу, что подсудимая действовала с прямым умыслом и осознавала общественную опасность своих действий, предвидела возможность причинения смерти пострадавшему и желала этого. В итоге Лилию Стяжину Мухоршибирский районный суд приговорил по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил ей наказание – восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Вдобавок постановил взыскать с нее в доход федерального бюджета около 25 тыс. рублей за процессуальные издержки.Эржена Мансорунова, «Номер один».Имена и фамилии изменены.