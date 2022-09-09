Происшествия 09.09.2022 в 10:22
Житель Бурятии, устроивший кровавый ад в родном селе, получил 24,5 года колонии
От рук пьяного негодяя погиб школьник, еще несколько человек пострадали
Текст: Константин Воронов
Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении 33-летнего ранее судимого жителя села Малый Куналей Бичурского района, обвиняемого в убийстве девятиклассника, вставшего на защиту своей матери.
Помимо убийства, фигуранту предъявили еще целый ряд обвинений: «угроза убийством», «незаконное лишение свободы», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «умышленное повреждение имущества» и «применение насилия к представителю власти».
Напомним, трагедия случилась 28 ноября 2020 года. Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в тот день обвиняемый распивал спиртное в компании своего знакомого. Вечером пьяный мужчина решил пойти к родственникам и предъявить им претензии, что якобы они скрывают от него местонахождение его супруги. Зайдя в дом, мужчина стал оскорблять и унижать родственников жены. В это время между злоумышленником и подростком произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый, вооружившись кухонным ножом, нанес удар в грудь парню, после чего скрылся. Родители юноши вызвали полицию и скорую, однако спасти подростка не удалось – он скончался на месте происшествия.
Вот как те события описывают в Верховном суде Бурятии:
«Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, демонстрируя нож, высказал находившемуся в доме Б. слова угрозы убийством. Затем с целью запугать и получить информацию о местонахождении своей жены, нанес ножом один удар в область живота тёще, причинив резаную рану брюшной полости слева. Видя противоправные действия обвиняемого, связанные с применением насилия к матери, её несовершеннолетний сын стал её защищать, встал перед мужчиной и просил успокоиться. Осознавая, что подросток пресекает его преступные действия, выполняет общественный долг, обвиняемый из мести нанес ножом один удар в область грудной клетки потерпевшего», - рассказали в суде.
После убийства несовершеннолетнего злоумышленник решил незаконно лишить свободы находящихся в доме трех человек. Демонстрируя нож и высказывая угрозы убийством, он потребовал не покидать дом без его разрешения. В это время один из жильцов попытался сбежать, на что пьяный агрессор ударил его ножом в живот.
Продолжая демонстрировать серьезность своих намерений, обвиняемый стал наносить удары ножом по столу и жидкокристаллическому дисплею телевизора, приведя его в негодность. Затем мужчина снова принялся за тещу, ударив ее ножом по ноге и дважды кулаком по голове. До этого времени еще не пострадавший третий постоялец дома также получил удар кулаком в висок.
Когда злоумышленник, наконец, ушел, потерпевшие сразу вызвали полицию. При задержании убийца «заработал» себе еще одну статью обвинения, ударив участкового головой в лицо.
Верховный суд Бурятии признал сельчанина виновным и по совокупности преступлений приговорил его к 24,5 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы сроком 1,5 года. Приговор суда в законную силу не вступил.
Летом 2021 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился посмертно наградить погибшего школьника ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Фото: «Номер один»
Помимо убийства, фигуранту предъявили еще целый ряд обвинений: «угроза убийством», «незаконное лишение свободы», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «умышленное повреждение имущества» и «применение насилия к представителю власти».
Напомним, трагедия случилась 28 ноября 2020 года. Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в тот день обвиняемый распивал спиртное в компании своего знакомого. Вечером пьяный мужчина решил пойти к родственникам и предъявить им претензии, что якобы они скрывают от него местонахождение его супруги. Зайдя в дом, мужчина стал оскорблять и унижать родственников жены. В это время между злоумышленником и подростком произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый, вооружившись кухонным ножом, нанес удар в грудь парню, после чего скрылся. Родители юноши вызвали полицию и скорую, однако спасти подростка не удалось – он скончался на месте происшествия.
Вот как те события описывают в Верховном суде Бурятии:
«Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, демонстрируя нож, высказал находившемуся в доме Б. слова угрозы убийством. Затем с целью запугать и получить информацию о местонахождении своей жены, нанес ножом один удар в область живота тёще, причинив резаную рану брюшной полости слева. Видя противоправные действия обвиняемого, связанные с применением насилия к матери, её несовершеннолетний сын стал её защищать, встал перед мужчиной и просил успокоиться. Осознавая, что подросток пресекает его преступные действия, выполняет общественный долг, обвиняемый из мести нанес ножом один удар в область грудной клетки потерпевшего», - рассказали в суде.
После убийства несовершеннолетнего злоумышленник решил незаконно лишить свободы находящихся в доме трех человек. Демонстрируя нож и высказывая угрозы убийством, он потребовал не покидать дом без его разрешения. В это время один из жильцов попытался сбежать, на что пьяный агрессор ударил его ножом в живот.
Продолжая демонстрировать серьезность своих намерений, обвиняемый стал наносить удары ножом по столу и жидкокристаллическому дисплею телевизора, приведя его в негодность. Затем мужчина снова принялся за тещу, ударив ее ножом по ноге и дважды кулаком по голове. До этого времени еще не пострадавший третий постоялец дома также получил удар кулаком в висок.
Когда злоумышленник, наконец, ушел, потерпевшие сразу вызвали полицию. При задержании убийца «заработал» себе еще одну статью обвинения, ударив участкового головой в лицо.
Верховный суд Бурятии признал сельчанина виновным и по совокупности преступлений приговорил его к 24,5 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы сроком 1,5 года. Приговор суда в законную силу не вступил.
Летом 2021 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился посмертно наградить погибшего школьника ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Фото: «Номер один»
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