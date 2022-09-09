В Улан-Удэ молодой пьяный водитель отправил в больницу себя и двух пассажиров

ДТП произошло сегодня ночью на улице Балтахинова в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 19-летний водитель «Тойоты Короллы» не справился с управлением и налетел на бордюр, после чего автомобиль перевернулся.В результате аварии пострадал сам водитель и два пассажира в возрасте 18 и 19 лет. Их госпитализировали.Как отметили в Госавтоинспекции, водитель не имел прав и находился за рулем в состоянии опьянения.Фото: скриншот видео t.me/dtptvrus