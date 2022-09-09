Происшествия 09.09.2022 в 10:49

В Улан-Удэ молодой пьяный водитель отправил в больницу себя и двух пассажиров

Автомобиль врезался в бордюр и перевернулся
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ молодой пьяный водитель отправил в больницу себя и двух пассажиров
ДТП произошло сегодня ночью на улице Балтахинова в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 19-летний водитель «Тойоты Короллы» не справился с управлением и налетел на бордюр, после чего автомобиль перевернулся.

В результате аварии пострадал сам водитель и два пассажира в возрасте 18 и 19 лет. Их госпитализировали.

Как отметили в Госавтоинспекции, водитель не имел прав и находился за рулем в состоянии опьянения.

Фото: скриншот видео t.me/dtptvrus
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