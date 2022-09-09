Происшествия 09.09.2022 в 11:34

Улан-удэнец стащил с сельской базы пластиковые окна и дверь

Похищенное злоумышленник планировал продать, но его задержали
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Текст: Константин Воронов
Улан-удэнец стащил с сельской базы пластиковые окна и дверь
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего горожанина, подозреваемого в краже на производственной базе посёлка Онохой.

Правоохранителей на место преступления вызвал сторож. Он рассказал, что неизвестный похитил с базы изделия из ПВХ-профиля – два окна и дверь.

«Сотрудники полиции по отпечаткам пальцев на месте преступления установили подозреваемого, ранее судимого жителя Улан-Удэ. Горожанин был задержан по месту жительства. Злоумышленник сознался, что ночью проник на территорию базы, похитил из гаражного бокса ПВХ-изделия и увез их в город, чтобы в дальнейшем продать. Похищенное стоимостью 10 тысяч рублей изъято и возвращено собственнику», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии
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