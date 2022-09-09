Происшествия 09.09.2022 в 12:52

Жители Бурятии стали массово «находить» рыбу на обочинах дорог

Однако это не помогает им избежать уголовной ответственности
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Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии стали массово «находить» рыбу на обочинах дорог
В Бурятии в ходе операции «Путина» полицейские продолжают задерживать граждан, подозреваемых незаконной добыче рыбы. Примечательно, что все задержанные по поводу происхождения улова как под копирку дают один ответ: «нашли на обочине дороги».

Как сообщили в МВД Бурятии, днем 8 сентября на 324-м километре автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» сотрудники ДПС остановили автомобиль. В салоне машины они обнаружили полиэтиленовый мешок, в котором находились 12 килограммов незаконно добытой рыбы. Ущерб составил около 45 тысяч рублей.

54-летняя жительница села Баргузин пояснила правоохранителям, что мешки с рыбой она нашла на обочине проселочной дороги и везла домой.

В селе Тресково Кабанского района автоинспекторы остановили автомобиль под управлением 21-летней жительницы Селенгинска. В иномарке полицейские обнаружили более 16 килограммов омуля. Ущерб, причинённый водным биоресурсам от вылова рыбы, составил около 170 тысяч рублей. Супруг автоледи пояснил, что проезжая мимо, приметил неизвестных мужчин, которые что-то прятали в кустах. Вернувшись, он обнаружил мешки с рыбой и решил забрать.

За приобретение рыбы, заведомо добытой преступным путем, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Напомним, ночью 6 сентября сотрудники Госавтоинспекции при патрулировании села Большая речка задержали автомобиль, в котором обнаружили около 52 килограмма незаконно добытой рыбы (омуль, сазан, окунь). 50-летний пассажир иномарки – житель поселка Каменск – также объяснил правоохранителям, что мешки с рыбой он нашел на обочине дороги возле села.

Отметим, за незаконную добычу рыбы в местах нереста предусмотрена уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Тем же, кто рыбу «нашел», тоже приходится отвечать, но уже по ст. 175 УК РФ – «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Фото: МВД Бурятии
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