Происшествия 09.09.2022 в 14:24

В Бурятии на пожаре погибли 10 свиней и 60 куриц

Возгорание произошло в местности Зубай села Иволгинск
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии на пожаре погибли 10 свиней и 60 куриц
Ранним утром 9 сентября на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании курятника в местности Зубай села Иволгинск. К месту вызова выехали два отделения пожарной части №24.

«По прибытию пожарных надворные постройки - свинарник и курятник - были полностью охвачены огнем на площади 114 квадратных метров. В результате пожара погибло 10 свиней, 60 куриц, надворные постройки уничтожены», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. 


Причина пожара и сумма ущерба сейчас устанавливаются.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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