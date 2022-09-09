Происшествия 09.09.2022 в 14:24
В Бурятии на пожаре погибли 10 свиней и 60 куриц
Возгорание произошло в местности Зубай села Иволгинск
Текст: Константин Воронов
Ранним утром 9 сентября на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании курятника в местности Зубай села Иволгинск. К месту вызова выехали два отделения пожарной части №24.
Причина пожара и сумма ущерба сейчас устанавливаются.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«По прибытию пожарных надворные постройки - свинарник и курятник - были полностью охвачены огнем на площади 114 квадратных метров. В результате пожара погибло 10 свиней, 60 куриц, надворные постройки уничтожены», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара и сумма ущерба сейчас устанавливаются.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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