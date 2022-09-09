Житель Бурятии попал в реанимацию после падения с высоты

Борт санитарной авиации доставил из отдаленного района Бурятии в Улан-Удэ мужчину, получившего серьёзные переломы и ушибы в результате падения с высоты 2-хэтажного здания.- Пациенту требовалось качественное обезболивание и иммобилизация во время транспортировки. Также использовался воротник «Филадельфия» на шейный отдел позвоночника, вакуумный матрас для фиксации всего тела — рассказал врач высшей категории Территориального центра медицины катастроф анестезиолог-реаниматолог Георгий Болотов.Сейчас состояние мужчины оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации.Фото: ТЦМК