Происшествия 09.09.2022 в 15:08

Житель Бурятии попал в реанимацию после падения с высоты

Пострадавшего доставили в больницу на самолете
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии попал в реанимацию после падения с высоты
Борт санитарной авиации доставил из отдаленного района Бурятии в Улан-Удэ мужчину, получившего серьёзные переломы и ушибы в результате падения с высоты 2-хэтажного здания.

- Пациенту требовалось качественное обезболивание и иммобилизация во время транспортировки. Также использовался воротник «Филадельфия» на шейный отдел позвоночника, вакуумный матрас для фиксации всего тела — рассказал врач высшей категории Территориального центра медицины катастроф анестезиолог-реаниматолог Георгий Болотов.

Сейчас состояние мужчины оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации.

Фото: ТЦМК
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