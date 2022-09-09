В Бурятии школьница спасла пенсионерку от страшной смерти

О случае спасения на пожаре, который произошел вечером 8 сентября в поселке Кырен Тункинского района, рассказали сегодня в Республиканском агентстве ГО и ЧС.«10-классница Светлана находилась во дворе своего дома и увидела дым на соседнем участке по улице Набережная. Девушка, не задумываясь, побежала к соседям. Забежав в их двор, Светлана услышала из летнего домика голос своей соседки, которая просила о помощи. Светлана зашла в сильно задымленное помещение и вывела 71-летнюю женщину на свежий воздух», - сообщили в агентстве.Со слов спасенной соседки, обнаружив задымление в доме, она растерялась и не смогла покинуть помещение самостоятельно, после чего стала звать на помощь.Убедившись в том, что соседка находится в безопасности, Светлана вызвала пожарных. До прибытия огнеборцев девушка самостоятельно тушила возгорание с помощью ведра с водой.Прибывшие огнеборцы полностью ликвидировали возгорание. В результате пожара огнем уничтожены постельные принадлежности.Фото: МЧС Бурятии