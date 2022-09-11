Происшествия 11.09.2022 в 10:42
В Улан-Удэ в загоревшемся гараже нашли тело мужчины
Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении
Текст: Константин Воронов
Вечером 10 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в гаражном кооперативе вблизи жилых домов по ул. Королева в Улан-Удэ.
«К месту вызова были направлены пожарные расчеты. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление гаража изнутри, ворота были закрыты на замок. Менее 15 минут потребовалось пожарным для ликвидации возгорания. В ходе тушения в гараже обнаружено тело 49-летнего мужчины», - рассказали в МЧС Бурятии.
Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Фото: МЧС Бурятии
«К месту вызова были направлены пожарные расчеты. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление гаража изнутри, ворота были закрыты на замок. Менее 15 минут потребовалось пожарным для ликвидации возгорания. В ходе тушения в гараже обнаружено тело 49-летнего мужчины», - рассказали в МЧС Бурятии.
Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Фото: МЧС Бурятии
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