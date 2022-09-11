В Улан-Удэ в загоревшемся гараже нашли тело мужчины

Вечером 10 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в гаражном кооперативе вблизи жилых домов по ул. Королева в Улан-Удэ.«К месту вызова были направлены пожарные расчеты. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление гаража изнутри, ворота были закрыты на замок. Менее 15 минут потребовалось пожарным для ликвидации возгорания. В ходе тушения в гараже обнаружено тело 49-летнего мужчины», - рассказали в МЧС Бурятии.Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении.Фото: МЧС Бурятии