Происшествия 11.09.2022 в 10:42

В Улан-Удэ в загоревшемся гараже нашли тело мужчины

Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ в загоревшемся гараже нашли тело мужчины
Вечером 10 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в гаражном кооперативе вблизи жилых домов по ул. Королева в Улан-Удэ.

«К месту вызова были направлены пожарные расчеты. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление гаража изнутри, ворота были закрыты на замок. Менее 15 минут потребовалось пожарным для ликвидации возгорания. В ходе тушения в гараже обнаружено тело 49-летнего мужчины», - рассказали в МЧС Бурятии.

Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Фото: МЧС Бурятии
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