Происшествия 11.09.2022 в 20:29

В Улан-Удэ студентка попала под трамвай

Девушка госпитализирована (видео)
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ студентка попала под трамвай
В Улан-Удэ сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием трамвая.

«По предварительным данным, сегодня около 18.20 на пр. 50 лет Октября водитель трамвая совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 17-летняя студентка госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщили в МВД Бурятии.



В МУП «Управление трамвая» сообщили, что, по предварительным данным, трамвай двигался на разрешающий сигнал светофора.

Фото и видео: МВД Бурятии
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