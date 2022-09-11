В Улан-Удэ студентка попала под трамвай

«По предварительным данным, сегодня около 18.20 на пр. 50 лет Октября водитель трамвая совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 17-летняя студентка госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщили в МВД Бурятии.









В Улан-Удэ сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием трамвая.В МУП «Управление трамвая» сообщили, что, по предварительным данным, трамвай двигался на разрешающий сигнал светофора.Фото и видео: МВД Бурятии