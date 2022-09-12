В Бурятии две женщины отдали маткапитал в руки мошенницы

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы села Петропавловка, обвиняемой в мошенничестве.«Женщина оказывала двум местным жительницам посреднические услуги по сопровождению сделки в связи с приобретением жилья на средства материнского капитала. Зная, что деньги поступили матерям на счет, она убедила их перевести все средства в сумме 1,2 млн рублей на указанный ею банковский счет. Полученными деньгами гражданка распорядилась по своему усмотрению», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал женщину виновной и по совокупности преступлений приговорил ее к 4 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.Одной потерпевшей ущерб возмещен в полном объеме, второй – частично. Иск о возмещении оставшейся суммы материального ущерба судом удовлетворен.Фото: «Номер один»