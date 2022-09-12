Происшествия 12.09.2022 в 09:13
В Бурятии пьяный водитель «Жигулей» угодил под грузовик
Мужчина получил тяжелые травмы
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло ночью в воскресенье на автодороге между селами Уро и Душелан в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» совершил столкновение с грузовиком «Шанкси».
В результате аварии водитель отечественного автомобиля, который был пьян, получил многочисленные травмы и был госпитализирован.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии водитель отечественного автомобиля, который был пьян, получил многочисленные травмы и был госпитализирован.
Фото: ГИБДД Бурятии
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