Происшествия 12.09.2022 в 09:13

В Бурятии пьяный водитель «Жигулей» угодил под грузовик

Мужчина получил тяжелые травмы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель «Жигулей» угодил под грузовик
ДТП произошло ночью в воскресенье на автодороге между селами Уро и Душелан в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» совершил столкновение с грузовиком «Шанкси».

В результате аварии водитель отечественного автомобиля, который был пьян, получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Фото: ГИБДД Бурятии
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