В Бурятии пьяный водитель «Жигулей» угодил под грузовик

ДТП произошло ночью в воскресенье на автодороге между селами Уро и Душелан в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» совершил столкновение с грузовиком «Шанкси».В результате аварии водитель отечественного автомобиля, который был пьян, получил многочисленные травмы и был госпитализирован.Фото: ГИБДД Бурятии