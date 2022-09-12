В Бурятии автомобиль слетел с трассы, водитель погиб

ДТП произошло ночью в субботу на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита в километре от села Сосново-Озерское. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 40-летний водитель автомобиля «Ниссан Авенир» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии мужчина от полученных травм скончался на месте.Фото: ГИБДД Бурятии