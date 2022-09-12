Происшествия 12.09.2022 в 09:54
В Улан-Удэ женщина упала с моста и утонула
Происшествие случилось утром в субботу
Текст: Константин Воронов
Трагический случай произошел утром 10 сентября в Улан-Удэ. Как сообщается в оперативной сводке города, около 9 часов утра женщина упала со старого Селенгинского моста в реку и утонула.
Днем тело женщины обнаружили на мелководье Селенги в районе Ошурково. Труп достали из воды и передали сотрудникам полиции.
Фото: «Номер один»
Днем тело женщины обнаружили на мелководье Селенги в районе Ошурково. Труп достали из воды и передали сотрудникам полиции.
Фото: «Номер один»
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