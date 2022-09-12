В Улан-Удэ женщина упала с моста и утонула

Трагический случай произошел утром 10 сентября в Улан-Удэ. Как сообщается в оперативной сводке города, около 9 часов утра женщина упала со старого Селенгинского моста в реку и утонула.Днем тело женщины обнаружили на мелководье Селенги в районе Ошурково. Труп достали из воды и передали сотрудникам полиции.Фото: «Номер один»