Происшествия 12.09.2022 в 10:31

В Бурятии неизвестные подожгли тепловоз-памятник

Выгорело дизельное помещение локомотива
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии неизвестные подожгли тепловоз-памятник
Днем 11 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в Северобайкальске дымится тепловоз-памятник ТЭ-3. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты.

«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание дизельного помещения внутри локомотива. Около 15 минут потребовалось огнеборцам для полной ликвидации возгорания. В результате пожара выгорело дизельное помещение на площади 30 кв.м.», - сообщили в МЧС Бурятии.


Предварительно, причиной возгорания стал поджог.

Фото: МЧС Бурятии
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