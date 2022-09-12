В Бурятии неизвестные подожгли тепловоз-памятник

«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание дизельного помещения внутри локомотива. Около 15 минут потребовалось огнеборцам для полной ликвидации возгорания. В результате пожара выгорело дизельное помещение на площади 30 кв.м.», - сообщили в МЧС Бурятии.







Днем 11 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в Северобайкальске дымится тепловоз-памятник ТЭ-3. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты.Предварительно, причиной возгорания стал поджог.Фото: МЧС Бурятии