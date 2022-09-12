Происшествия 12.09.2022 в 11:58

В Бурятии спасли бабушку со сломанной ногой

Одинокая пенсионерка оказалась заблокирована в квартире
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии спасли бабушку со сломанной ногой
12 сентября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от полиции Гусиноозерска о том, что одиноко проживающая 73-летняя женщина не открывает дверь квартиры. В полицию обратились соседи пенсионерки, так как она со вчерашнего дня не выходила из квартиры и не открывала дверь.  

«На место оперативно выехали спасатели. Они вскрыли окно квартиры на первом этаже и внутри помещения на полу обнаружили пенсионерку, вероятно, с переломом ноги. Обеспечив доступ в квартиру экстренным службам, спасатели передали пострадавшую женщину сотрудникам скорой. Благодаря своевременной помощи пострадавшая женщина в удовлетворительном состоянии была доставлена в центральную районную больницу Гусиноозёрска», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: «Номер один»
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