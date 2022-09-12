Происшествия 12.09.2022 в 15:41
В Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение
Толчки ощущались в нескольких населенных пунктах
Текст: Константин Воронов
Сегодня в 14.56 сейсмическая станция Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН в Иркутске зафиксировала землетрясение магнитудой 4,4 балла в 4 км северо-западнее поселка Кырен Тункинского района.
«По информации ЕДДС Тункинского района, небольшие толчки ощущались в 5 населенных пунктах. По предварительной информации, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: seis-bykl.ru
«По информации ЕДДС Тункинского района, небольшие толчки ощущались в 5 населенных пунктах. По предварительной информации, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: seis-bykl.ru
Тегиземлетрясение