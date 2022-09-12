В Улан-Удэ супружеская пара спасла женщину от убийцы-наркомана

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в похищении и покушении на убийство.Как сообщили в следственном ведомстве, вечером 21 сентября 2021 года обвиняемый, находясь под воздействием наркотиков, приехал на такси в микрорайон «Импульс» в Улан-Удэ к дому своей бывшей сожительницы, с которой хотел выяснить отношения. Они встретились в местном баре, вышли на улицу и принялись ругаться. В этот момент мужчина схватил собеседницу за ноги, забросил к себе на плечо, после чего насильно усадил потерпевшую в такси и потребовал отвезти их в центр города.Водитель выехал на Спиртзаводской тракт, однако женщина стала кричать и сообщила о похищении. После этого таксист остановился, а когда пассажиры покинули салон, сразу уехал.«Оставшись на обочине, обвиняемый достал нож, догнал пытавшуюся убежать женщину, напал на нее и стал наносить клинком удары в шею, грудь и другие части тела. В этот момент мимо проезжала семейная пара. Супруги остановились, вышли из машины и поспешили на помощь женщине. Они пресекли преступные действия злоумышленника, после чего усадили потерпевшую в свою машину и отвезли в больницу, где ей оказали необходимую врачебную помощь», - рассказали в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»