В Улан-Удэ пьяный мужчина попал под поезд

В Улан-Удэ следователи выясняют обстоятельства смертельного происшествия на железной дороге.«11 сентября на 5653 км ВСЖД пикет № 4,5 перегон Заудинский – Тальцы грузовым поездом был смертельно травмирован 52-летний житель Улан-Удэ, который в состоянии алкогольного опьянения переходил железнодорожные пути в необорудованном для перехода месте и попал под движущийся подвижной состав», - сообщили в Восточно-Байкальском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.По факту происшествия сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Фото: «Номер один»