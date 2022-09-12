В Улан-Удэ собака покусала 10-летнюю девочку

В Улан-Удэ специалисты Управления административного контроля проводят проверку факту нападения хозяйской собаки на 10-летнюю девочку на улице Тобольской. Происшествие случилось около 17 часов 10 сентября.«В ходе выезда установлено, что собака, укусившая ребенка, проживает в самодельной будке вблизи многоквартирного дома, что является грубым нарушением правил содержания домашних животных. Хозяин собаки установлен. В отношении него составлено два административных протокола», - сообщили в мэрии.Также владельцу животного выдано предписание убрать будку с места общего пользования.Фото: мэрия Улан-Удэ