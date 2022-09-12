Происшествия 12.09.2022 в 17:28
В Улан-Удэ собака покусала 10-летнюю девочку
Хозяин животного установил будку для своего питомца возле многоквартирного дома
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ специалисты Управления административного контроля проводят проверку факту нападения хозяйской собаки на 10-летнюю девочку на улице Тобольской. Происшествие случилось около 17 часов 10 сентября.
«В ходе выезда установлено, что собака, укусившая ребенка, проживает в самодельной будке вблизи многоквартирного дома, что является грубым нарушением правил содержания домашних животных. Хозяин собаки установлен. В отношении него составлено два административных протокола», - сообщили в мэрии.
Также владельцу животного выдано предписание убрать будку с места общего пользования.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«В ходе выезда установлено, что собака, укусившая ребенка, проживает в самодельной будке вблизи многоквартирного дома, что является грубым нарушением правил содержания домашних животных. Хозяин собаки установлен. В отношении него составлено два административных протокола», - сообщили в мэрии.
Также владельцу животного выдано предписание убрать будку с места общего пользования.
Фото: мэрия Улан-Удэ