Происшествия 12.09.2022 в 17:28

В Улан-Удэ собака покусала 10-летнюю девочку

Хозяин животного установил будку для своего питомца возле многоквартирного дома
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ собака покусала 10-летнюю девочку
В Улан-Удэ специалисты Управления административного контроля проводят проверку факту нападения хозяйской собаки на 10-летнюю девочку на улице Тобольской. Происшествие случилось около 17 часов 10 сентября.

«В ходе выезда установлено, что собака, укусившая ребенка, проживает в самодельной будке вблизи многоквартирного дома, что является грубым нарушением правил содержания домашних животных. Хозяин собаки установлен. В отношении него составлено два административных протокола», - сообщили в мэрии.

Также владельцу животного выдано предписание убрать будку с места общего пользования.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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