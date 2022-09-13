Жителя Бурятии, изнасиловавшего и убившего старушку в Алтайском крае, нашли спустя 30 лет

«Более 30 лет жестокое преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым ввиду отсутствия каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей. Неоднократно следователи возвращались к изучению материалов уголовного дела. ... Результатом кропотливой работы стало установление причастного к преступлению – им оказался 60-летний ранее осужденный за убийства житель Республики Бурятия, который с 1986 по 1991 год проживал в городе Барнауле» - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

История произошла в марте 1991 года в городе Новоалтайске. В тот день обвиняемый приехал в городок, чтобы снять угол. Потерпевшая занималась сдачей в аренду жилых комнат в своем доме и согласилась принять квартиранта.Вечером хозяйка и гость стали распивать спиртное, после чего мужчина предложил ей близость, однако получил отказ. Ударив несколько раз женщину в грудную клетку, он повалил ее на пол, а затем, удерживая ногой, нанес более 12 ударов обухом топора по голове. После того, как потерпевшая потеряла сознание, злоумышленник изнасиловал ее. Смерть женщины наступила от открытой черепно-мозговой травмы. На следующий день злоумышленник облил вещи в доме керосином и поджог, после чего скрылся.Как раз после тушения пожара в частном доме было обнаружено тело 76-летней хозяйки.Мужчине предъявили обвинение, провели следственные действия, в том числе, проверили показания на месте, где он подробно описал способ совершения убийства и сексуального насилия. Были допрошены соседи и родственники убитой женщины, проведены дополнительные судебные экспертизы. Дело ушло в суд.