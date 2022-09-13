Происшествия 13.09.2022 в 11:42

В Бурятии автомобиль упал в обрыв

Водитель лишь чудом избежал серьезных травм
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии автомобиль упал в обрыв
В Северо-Байкальском районе сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии поступило сообщение о ДТП в Нижнеангарске.

«Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место происшествия и обнаружил опрокинувшийся автомобиль, лежащий на каменистом дне реки Сырой Молокон на окраине поселка. Не теряя времени, росгвардейцы спустились с дороги на дно почти пересохшей реки и помогли выбраться наверх мужчине, который был в шоковом состоянии. 41-летний местный житель, придя в себя, отказался от медицинской помощи», - рассказали в Росгвардии.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, слетел с дороги и рухнул вниз. В настоящий момент полиция устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: Росгвардия Бурятии
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