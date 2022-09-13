В Бурятии разыскивают 60-летнюю женщину

Полиция Бурятии разыскивает 60-летнюю Людмилу Буланову. Вечером 10 сентября женщина самовольно покинула дом-интернат в селе Усть-Кяхта.Приметы: европейской внешности, на вид 45-50 лет, рост 163 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч.Была одета в красную куртку ниже пояса, черные лосины. При себе имела черный матерчатый рюкзак.При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (30142) 91-2-00, 8-902-162-44-72 или 102 (112).