Происшествия 13.09.2022 в 14:56
В Бурятии разыскивают 60-летнюю женщину
Она самовольно покинула дом-интернат
Текст: Константин Воронов
Полиция Бурятии разыскивает 60-летнюю Людмилу Буланову. Вечером 10 сентября женщина самовольно покинула дом-интернат в селе Усть-Кяхта.
Приметы: европейской внешности, на вид 45-50 лет, рост 163 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч.
Была одета в красную куртку ниже пояса, черные лосины. При себе имела черный матерчатый рюкзак.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (30142) 91-2-00, 8-902-162-44-72 или 102 (112).
Приметы: европейской внешности, на вид 45-50 лет, рост 163 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч.
Была одета в красную куртку ниже пояса, черные лосины. При себе имела черный матерчатый рюкзак.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (30142) 91-2-00, 8-902-162-44-72 или 102 (112).
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