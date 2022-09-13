В Бурятии сборщик шишек застрелил напарника

Утром 11 сентября в лесу в 30 км от села Таежный произошло убийство 30-летнего мужчины. В совершении преступления подозревается 42-летний знакомый потерпевшего. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия, заявив о причинении смерти по неосторожности.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, 23 августа подозреваемый с группой знакомых местных жителей приехал в тайгу для сбора кедровой шишки. В лесу они обустроили стоянку. 10 сентября один из них отвез запасы шишки в деревню, а обратно привез продукты и спиртное. Подозреваемый вместе с одним напарником стал употреблять алкоголь. Они пили всю ночь, а под утро взяли карабин и ушли с ним со стоянки, решив пострелять.Первым из ружья в воздух выстрелил напарник, после чего затвор заклинило, и стрелок отложил оружие. Из показаний подозреваемого следует, что он подобрал ружье, принялся дергать затвор, а когда удалось дослать патрон в патронник, случайно нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, пуля попала сидевшему неподалеку напарнику в шею. От полученной раны он скончался на месте. Мужчина прибежал на стоянку и поначалу сообщил остальным, что потерпевший выстрелил в себя сам. Однако в ходе осмотра тела на месте происшествия следователи установили, что выстрел был произведен со спины потерпевшего. После этого в ходе допроса подозреваемый признал, что произвел выстрел в напарника, но отрицал, что сделал это умышленно.«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Для проверки версии подозреваемого будет назначен и проведен комплекс необходимых судебных экспертиз и исследований, включая медико-криминалистические, химические и баллистические. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по завершении расследования на основании всех собранных доказательств», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии