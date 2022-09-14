Происшествия 14.09.2022 в 09:17
В Бурятии загорелся сельский магазин
Площадь пожара составила 750 кв. м
Текст: Константин Воронов
Сегодня ранним утром пожарным поступило сообщение о возгорании крыши магазина и складского помещения в селе Петропавловка Джидинского района. Общая площадь пожара составила 750 кв. м.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Угрозы распространения огня на соседние строения нет. На тушении пожара задействованы 14 человек и 3 единиц техники», - сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии
«По предварительной информации, пострадавших нет. Угрозы распространения огня на соседние строения нет. На тушении пожара задействованы 14 человек и 3 единиц техники», - сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии
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