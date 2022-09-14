В Бурятии загорелся сельский магазин

Сегодня ранним утром пожарным поступило сообщение о возгорании крыши магазина и складского помещения в селе Петропавловка Джидинского района. Общая площадь пожара составила 750 кв. м.«По предварительной информации, пострадавших нет. Угрозы распространения огня на соседние строения нет. На тушении пожара задействованы 14 человек и 3 единиц техники», - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии