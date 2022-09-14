Происшествия 14.09.2022 в 10:02

В Бурятии водитель «Хариера» погиб, врезавшись в двух коров

Животные ночью оказались на федеральной трассе
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водитель «Хариера» погиб, врезавшись в двух коров
ДТП произошло около полуночи на автодороге Улан-Удэ – Кяхта. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 49-летний водитель автомобиля «Тойота Хариер» в полукилометре от  Кяхты врезался в двух коров, находившихся на дороге.

«В результате аварии водитель с тяжелыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался. У 39-летнегоо пассажира диагностированы ушибы и рвано-ушибленные раны, от госпитализации он отказался», - рассказали в Госавтоинспекции.


Всего с начала года на дорогах республики зарегистрировано 123 ДТП, связанных с наездами на животных. В результате этих происшествий 2 человека погибли и 14 были ранены.

Фото: ГИБДД Бурятии
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