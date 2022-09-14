В Бурятии водитель «Хариера» погиб, врезавшись в двух коров

«В результате аварии водитель с тяжелыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался. У 39-летнегоо пассажира диагностированы ушибы и рвано-ушибленные раны, от госпитализации он отказался», - рассказали в Госавтоинспекции.





ДТП произошло около полуночи на автодороге Улан-Удэ – Кяхта. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 49-летний водитель автомобиля «Тойота Хариер» в полукилометре от Кяхты врезался в двух коров, находившихся на дороге.Всего с начала года на дорогах республики зарегистрировано 123 ДТП, связанных с наездами на животных. В результате этих происшествий 2 человека погибли и 14 были ранены.Фото: ГИБДД Бурятии