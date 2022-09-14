Происшествия 14.09.2022 в 10:09

В Бурятии «черный лесоруб» уничтожил почти 80 деревьев

Ущерб превысил 300 тысяч рублей, его сельчанин возместил
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии «черный лесоруб» уничтожил почти 80 деревьев
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Телемба, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

«В октябре 2021 года мужчина в лесу вблизи села Целинный Еравнинского района незаконно срубил 48 лиственниц и 31 сосну. Ущерб составил 332 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. Причиненный ущерб сельчанин возместил еще в ходе расследования уголовного дела.

Фото: «Номер один»
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