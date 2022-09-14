В Бурятии «черный лесоруб» уничтожил почти 80 деревьев

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Телемба, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.«В октябре 2021 года мужчина в лесу вблизи села Целинный Еравнинского района незаконно срубил 48 лиственниц и 31 сосну. Ущерб составил 332 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. Причиненный ущерб сельчанин возместил еще в ходе расследования уголовного дела.Фото: «Номер один»