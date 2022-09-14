Происшествия 14.09.2022 в 12:11

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали незадачливого угонщика

Завладев автомобилем, пьяный мужчина даже не смог выехать со двора
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали незадачливого угонщика
В Улан-Удэ на улице Бабушкина к сотрудникам Росгвардии Бурятии обратилась девушка. Она сообщила, что в сквере скрылся мужчина, который пытался угнать автомобиль.

«В ходе отработки территории сквера росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее неоднократно судимый улан-удэнец, находящийся под административным надзором. Нетрезвого задержанного доставили в полицию, где он признался в попытке угона автомобиля», - рассказали в Росгвардии.

Как выяснилось, воспользовавшись отсутствием владельца машины, мужчина проник во двор частного дома и завел автомобиль. Однако пьяный злоумышленник не справился с управлением, врезался в надворную постройку и не смог выехать со двора. Незадачливого угонщика спугнула соседка, которая услышала подозрительные шумы в соседской ограде и позвонила хозяевам. Мужчина пытался убежать от приехавшей владелицы автомобиля, когда его задержали росгвардейцы.

По факту покушения на угон возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия Бурятии
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