В Улан-Удэ росгвардейцы задержали незадачливого угонщика

В Улан-Удэ на улице Бабушкина к сотрудникам Росгвардии Бурятии обратилась девушка. Она сообщила, что в сквере скрылся мужчина, который пытался угнать автомобиль.«В ходе отработки территории сквера росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее неоднократно судимый улан-удэнец, находящийся под административным надзором. Нетрезвого задержанного доставили в полицию, где он признался в попытке угона автомобиля», - рассказали в Росгвардии.Как выяснилось, воспользовавшись отсутствием владельца машины, мужчина проник во двор частного дома и завел автомобиль. Однако пьяный злоумышленник не справился с управлением, врезался в надворную постройку и не смог выехать со двора. Незадачливого угонщика спугнула соседка, которая услышала подозрительные шумы в соседской ограде и позвонила хозяевам. Мужчина пытался убежать от приехавшей владелицы автомобиля, когда его задержали росгвардейцы.По факту покушения на угон возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия Бурятии