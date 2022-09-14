В Бурятии вандалов заставили восстановить разбитые фонари

7 сентября в полицию поступило заявление от сотрудника администрации Баунтовского района о том, что в парке села Багдарин неизвестные разбили три фонаря и оторвали провод от камеры видеонаблюдения.«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали причастных к совершению правонарушения. Ими оказались четверо жителей района в возрасте от 18 до 21 года. Свой поступок молодые люди объяснили сильным алкогольным опьянением», - рассказали в МВД Бурятии.Вандалов привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Также под контролем участкового их заставили восстановить поврежденное имущество.Фото: МВД Бурятии