Происшествия 14.09.2022 в 14:39

В Бурятии вандалов заставили восстановить разбитые фонари

Также хулиганам пришлось заплатить штрафы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии вандалов заставили восстановить разбитые фонари
7 сентября в полицию поступило заявление от сотрудника администрации Баунтовского района о том, что в парке села Багдарин неизвестные разбили три фонаря и оторвали провод от камеры видеонаблюдения.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали причастных к совершению правонарушения. Ими оказались четверо жителей района в возрасте от 18 до 21 года. Свой поступок молодые люди объяснили сильным алкогольным опьянением», - рассказали в МВД Бурятии.

Вандалов привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Также под контролем участкового их заставили восстановить поврежденное имущество.

Фото: МВД Бурятии
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