В Улан-Удэ вынесли приговор отцеубийце

В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении 45-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве отца и покушении на убийство еще одного человека.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 11 марта мужчина пришел в гости к своему 71-летнему отцу, который проживал на улице Хахалова вместе с 81-летним приятелем. Втроем они стали распивать алкоголь. Однако через некоторое время на фоне опьянения между отцом и сыном произошла ссора, переросшая в потасовку.В начале конфликта хозяин квартиры успел позвонить в полицию и сообщить, что сын ведет себя агрессивно. По указанному сигналу к нему домой выехали правоохранители. Но в этот промежуток времени сын схватил нож и нанес им множество ударов отцу в шею, грудь и живот. От полученных ран тот скончался на месте.Пожилой товарищ убитого пытался помешать нападавшему, но после расправы над отцом злоумышленник переключился на него, нанеся пенсионеру множество ударов ножом.Спустя некоторое время к месту происшествия подоспели полицейские, которые задержали мужчину и вызвали скорую. Раненого пенсионера госпитализировали, благодаря своевременной помощи он остался жив.Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.Фото: «Номер один»