Происшествия 14.09.2022 в 18:59
Один человек погиб в ДТП с «Лэнд Крузером» в Бурятии
Еще трое госпитализированы
Текст: Константин Воронов
В Бурятии сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Кабанском районе.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительным данным, на 371-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи села Тараканова произошло столкновение автомашин «Хонда ЦРВ» и «Тойота Лэнд Крузер 200». В результате ДТП один человек погиб на месте, трое граждан доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в Госавтоинспекции.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
Фото: ГИБДД Бурятии
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