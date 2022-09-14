Один человек погиб в ДТП с «Лэнд Крузером» в Бурятии

«По предварительным данным, на 371-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи села Тараканова произошло столкновение автомашин «Хонда ЦРВ» и «Тойота Лэнд Крузер 200». В результате ДТП один человек погиб на месте, трое граждан доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в Госавтоинспекции.





В Бурятии сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Кабанском районе.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.Фото: ГИБДД Бурятии