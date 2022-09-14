Происшествия 14.09.2022 в 18:59

Один человек погиб в ДТП с «Лэнд Крузером» в Бурятии

Еще трое госпитализированы
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Текст: Константин Воронов
Один человек погиб в ДТП с «Лэнд Крузером» в Бурятии
В Бурятии сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Кабанском районе.

«По предварительным данным, на 371-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи села Тараканова произошло столкновение автомашин «Хонда ЦРВ» и «Тойота Лэнд Крузер 200». В результате ДТП один человек погиб на месте, трое граждан доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в Госавтоинспекции.


В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

Фото: ГИБДД Бурятии
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