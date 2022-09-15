Происшествия 15.09.2022 в 09:23
В лобовом ДТП на трассе в Бурятии оказался виноват пожилой водитель
Пенсионер на «Хонде» выехал на встречную полосу
Текст: Константин Воронов
В ГИБДД Бурятии сообщили подробности ДТП, случившегося вчера днем на 371-м км трассы «Байкал» возле села Таракановка. Напомним, там столкнулись автомобили «Хонда ЦРВ» и «Тойота Лэнд Крузер 200», один человек погиб на месте.
Водитель и два пассажира «Лэнд Крузера» получили телесные повреждения, однако от госпитализации отказались.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как уточнили в Госавтоинспекции, виновником аварии оказался 73-летний водитель «Хонды», который выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с внедорожником. В результате аварии пожилой мужчина скончался от полученных травм еще до приезда скорой.
Водитель и два пассажира «Лэнд Крузера» получили телесные повреждения, однако от госпитализации отказались.
Фото: ГИБДД Бурятии
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