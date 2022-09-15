В лобовом ДТП на трассе в Бурятии оказался виноват пожилой водитель

Как уточнили в Госавтоинспекции, виновником аварии оказался 73-летний водитель «Хонды», который выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с внедорожником. В результате аварии пожилой мужчина скончался от полученных травм еще до приезда скорой.



