Происшествия 15.09.2022 в 09:23

В лобовом ДТП на трассе в Бурятии оказался виноват пожилой водитель

Пенсионер на «Хонде» выехал на встречную полосу
A- A+
Текст: Константин Воронов
В лобовом ДТП на трассе в Бурятии оказался виноват пожилой водитель
В ГИБДД Бурятии сообщили подробности ДТП, случившегося вчера днем на 371-м км трассы «Байкал» возле села Таракановка. Напомним, там столкнулись автомобили «Хонда ЦРВ» и «Тойота Лэнд Крузер 200», один человек погиб на месте.

Как уточнили в Госавтоинспекции, виновником аварии оказался 73-летний водитель «Хонды», который выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с внедорожником. В результате аварии пожилой мужчина скончался от полученных травм еще до приезда скорой.


Водитель и два пассажира «Лэнд Крузера» получили телесные повреждения, однако от госпитализации отказались.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

Как выйти из товарищества собственников недвижимости
15.09.2022 в 09:56
В Бурятии мать восьмерых детей не дождалась помощи от чиновников
15.09.2022 в 09:55
В Бурятии реконструкция БАМа вызвала вопросы прокуратуры
15.09.2022 в 09:41
В Бурятии разбоев и изнасилований стало меньше
15.09.2022 в 09:36
В лобовом ДТП на трассе в Бурятии оказался виноват пожилой водитель
15.09.2022 в 09:23
Правительство Бурятии и мэрия Улан-Удэ поспорили из-за могилы
15.09.2022 в 06:00
Один человек погиб в ДТП с «Лэнд Крузером» в Бурятии
14.09.2022 в 18:59
Экспортные потоки Бурятии: рога, меха и продукты
14.09.2022 в 17:32
В Бурятию приедет глава Минсельхоза России
14.09.2022 в 17:32
Tele2 предоставила связь педагогам-волонтерам
14.09.2022 в 17:23
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 сентября

Читайте также
Один человек погиб в ДТП с «Лэнд Крузером» в Бурятии
Еще трое госпитализированы
14.09.2022 в 18:59
В Бурятии сгорела редакция газеты
Пострадавших нет

14.09.2022 в 15:43
В Улан-Удэ будут судить жесткого убийцу 17-летнего подростка
Он погиб, защищая мать от ножа пьяного отчима, жизнь женщине спасли врачи
14.09.2022 в 15:36
В Улан-Удэ вынесли приговор отцеубийце
Мужчина жестоко расправился со своим родственником и едва не убил его приятеля
14.09.2022 в 15:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru