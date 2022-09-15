Улан-удэнец рассказал о преследовании велосипедиста водителем джипа

Неприятный инцидент, шокировавший улан-удэнца, произошел на проспекте Автомобилистов.«Я в шоке от наших автолюбителей, особенно – от владельцев больших, дорогих автомобилей, которые считают себя царями дорог. 11 сентября на проспекте Автомобилистов, около СТО «Масленка», примерно в 11:30 утра белый Land Cruiser 200 на орущем сигнале ехал и преследовал велосипедиста, а потом остановился около него, резко развернулся, дал по газам и пытался раздавить! За секунду до столкновения велосипедист отскочил от «Крузака» и чуть не упал. Неадекватный водитель дал по газам и улетел. Шок. Неважно, какая там была причина, но никто не имеет права покушаться на жизнь другого человека – это беспредел и уголовно наказуемое деяние. Я хотел записать видео, но запомнил только госномера. Возможно, камеры на СТО всё записали и правоохранительные органы займутся этим беспредельщиком», - заявил очевидец в паблике В Контакте «Жесть Улан-Удэ».Отметим, что автор поста в паблике не скрыл свою личную страницу и имя, а значит, судя по всему, готов дать свидетельские показания полиции. В том числе передать номер автомобиля, который он записал.